#تشاووش_أوغلو يعرب عن استعداد أنقرة لتكوين منطقة آمنة #شمالي_سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2019 - 12:02

#تشاووش_أوغلو يعرب عن استعداد أنقرة لتكوين منطقة آمنة #شمالي_سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن (سبوتنيك)

منذ 11 mins 24 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة