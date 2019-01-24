وزير الخارجية التركي بحث مع #لافروف عقد اجتماع بشأن #اللجنة_الدستورية_السورية وينوي مناقشة ذلك مع نظيره الإيراني (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 12:02

وزير الخارجية التركي بحث مع #لافروف عقد اجتماع بشأن #اللجنة_الدستورية_السورية وينوي مناقشة ذلك مع نظيره الإيراني (سبوتنيك)

منذ 12 mins 24 January، 2019
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