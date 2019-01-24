روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 35 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات إدلب (3) وحلب (4) وحماة (2)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 35 خرقا في محافظات إدلب (21) حماة (10) وحلب (4).

وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة الجملة بريف القنيطرة. وبشكل عام تم تنفيذ 2051 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3236.363 طن. وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية