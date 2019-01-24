رضائي: ترامب كشف عن عدائه الصارخ للجمهورية الاسلامية

صرح امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب كشف عن عدائه الصارخ للجمهورية الاسلامية ويريد ان يخلق التحديات امامها.

وفي تصريح ادلى به الاربعاء اكد رضائي بانه سيتم تجاوز مصاعب اليوم بدخول القوى الثورية الى الساحة ولفت الى الدور الحساس الملقى على عاتق هذه القوى الثورية في الصراع ضد الاميركيين وقال، ان اميركا كانت داعمة لصدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، واليوم فقد كشف ترامب عن عدائه للجمهورية الاسلامية ويريد ان يخلق التحدي امامها.

ونوه الى ان الاعداء قد خططوا منذ اعوام لجر الحرب الى الساحة الاقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ولفت الى السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها في اطار مجمع تشخيص مصلحة النظام وتدشين مقر البناء والاعمار واضاف، انه علينا جميعا التكاتف لتحمل الاعباء وازالة العقبات واثبات فاعلية الجمهورية الاسلامية في ظل قيادة سماحة قائد الثورة.

المصدر: وكالة فارس