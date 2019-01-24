الخارجية الروسية: فنزويلا شريكنا الاستراتيجي الذي سنواصل دعمه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 12:02

الخارجية الروسية: فنزويلا شريكنا الاستراتيجي الذي سنواصل دعمه

منذ 52 mins 24 January، 2019
أخبار موقع المنار

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