أشياء يجب الإنتباه لها قبل التبرع بالدم

إن التبرع بالدم أمر جيد لأنه قد ينقذ حياة غيرك، ولكن لا يمكن إنكار وجود بعض التأثيرات السلبية التي قد تحدث بعد الإنتهاء من التبرع بالدم.

ولذلك يجب أن تتبع بعض التعليمات وتنتبه لهذه الأمور قبل أن تتبرع بالدم.

1-فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم: قبل أن تتبرع، يجب الخضوع لفحص الهيموجلوبين بالدم، والذي يقوم بنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. وإذا أظهرت الفحوصات أن نسبته منخفضة للغاية، فسوف يتم استبعادك من التبرع، لأنه يمكن أن يؤثر على صحتك بالسلب.

2-تناول الطعام الغني بالحديد: ينصح بالحصول على وجبة خفيفة قبل ساعتين من التبرع بالدم، فهذا يساعد في الحفاظ على مستويات السكر به، ويفضل أن تحتوي هذه الوجبة على الحديد، مثل الخضروات الورقية.

كما أن هناك بعض الأطعمة المثالية قبل التبرع بالدم مثل السمك “وخاصةً المحار”، الدجاج، الفاصوليا، العدس، البطاطس، الكاجو، والزبيب، وينصح أيضاً بتناول أطعمة تحتوي على فيتامين سي لأنه يزيد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

3-لا تتناول الأطعمة الدسمة: وفي المقابل، لا يجب تناول أطعمة دسمة قبل التبرع بالدم، لأنه بعد التبرع، سيتم إختبار دمك للتأكد من أنه لا يحتوي على أمراض معدية مثل الإلتهاب الكبدي سي وفيروس نقص المناعة البشرية.

ويمكن أن تؤثر الدهون الموجودة في الأطعمة الدسمة على نتيجة فحص الدم، ولن يتمكن الطبيب من الحصول على نتيجة دقيقة، وبالتالي يمكن أن يتخلص من دمك، تجنب الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والايس كريم وغيرها من الأطعمة الدهنية قبل التبرع بالدم.

4-شرب كثير من الماء: يجب شرب كثير من الماء في اليوم الذي يسبق التبرع وكذلك يوم التبرع واليوم الذي يليه، فهذا يمنح جسمك الترطيب الذي يحتاجه. حيث أن ما يقرب من نصف الدم الذي تتبرع به يتكون من الماء، ويمكن أن تسبب السوائل التي تخسرها أثناء التبرع بانخفاض ضغط الدم، مما يؤدي للشعور بالإغماء والدوار.

5-عدم تناول الاسبرين: إذا كنت ستتبرع بالصفائح الدموية، فلا يجب تناول الاسبرين قبل 48 ساعة من التبرع. وبشكل عام يجب إخبار الطبيب بأي أدوية أو مشكلات صحية تعاني منها للتأكد من مدى صلاحيتك للتبرع بالدم أم لا، حتى لا يكون هناك أي خطر على صحتك.

6-النوم جيداً: في الليلة التي تسبق التبرع بالدم، يجب أن تحصل على قسط كافي من النوم والراحة، لأن هذا سيساعد في التخلص من التوتر والقلق الذي قد تشعر به في وقت التبرع. وإذا كنت تشعر ببعض المخاوف حول التبرع بالدم، فيمكنك مشاهدة رسوم متحركة لما يحدث خلال التبرع، حيث يساعد هذا في الطمأنينة والتخلص من التوتر.

7-اصطحاب شخص معك: لأنك غير متأكد من الاثار الجانبية التي قد تحدث لك بعد التبرع، فيجب أن يكون معك أحد الأصدقاء أو المقربين بعد التبرع، فقد تحتاج إلى شخص يجلب لك الماء أو يدعمك إذا شعرت بالدوخة والدوار. غالباً ما لا تشعر باثار جانبية إذا قمت باتباع النصائح السابقة، ولكن يفضل ألا تكون بمفردك في الساعة التي تلي التبرع.

8-الحصول على الراحة بعد التبرع: يجب عدم ممارسة أي مجهود شاق بعد التبرع بالدم، وينصح بالإستلقاء في الفراش ورفع الأرجل، فهذا يقلل من فرص الشعور بعدم التوازن والتعب والإرهاق. وفي حالة إستمرار الشعور بالهبوط واستمرار الدوار وارتخاء العضلات، يجب مراجعة الطبيب.

9-العناية بمنطقة سحب الدم: ويفضل ترك الضمادة على الذراع حتى تضمن بقاءها جافة في الساعات التي تلي التبرع. وإذا لاحظت وجود نزيف في منطقة سحب الدم بعد إزالة الضمادة، فقم بالضغط على هذا المكان وارفع ذراعك لأعلى حتى يقف هذا النزيف، ويمكن وضع كمادات باردة لتخفيف أي تورم بمنطقة سحب الدم.

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المصدر: ويب طب