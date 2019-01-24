كوبا تعبر عن دعمها الحازم لـ #مادورو في مواجهة المحاولة الانقلابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2019 - 02:01

كوبا تعبر عن دعمها الحازم لـ #مادورو في مواجهة المحاولة الانقلابية

منذ 34 mins 24 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة