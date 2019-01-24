مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل بنك وسط فلوريدا

قالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء في إطلاق نار داخل بنك في بلدة صغيرة بوسط فلوريدا.

وقال كارل هوجلوند قائد شرطة بلدة سيبرينج في مؤتمر صحفي إن المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم زيفين زافير (21 عاما)، دخل بنك صن تراست في البلدة التي تبعد نحو 152 كيلومترا جنوبي أورلاندو، بعد الساعة 1230 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1730 بتوقيت جرينتش) وشرع في إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن زافير اتصل بالشرطة وقال إنه أطلق النار داخل البنك. وقالت الشرطة إنه بعد فشل محاولات لإقناعه بمغادرة البنك، دخلت فرقة من القوات الخاصة إلى المبنى وواصلت التحدث مع المسلح، إلى أن استسلم بعد ذلك.

ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا. ولم يتضح إن كانت هناك إصابات أخرى في البنك.

المصدر: وكالات