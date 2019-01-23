متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان ومرتزقته لا يريدون السلام وارتكبوا 289 خرقاً في الـ 48 ساعة في الحديدة

أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن العدوان ومرتزقته لا يريدون السلام لليمنيين ولا يرغبون في تنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة كبادرة لحسن نواياهم ورغبتهم في وقف العدوان وأن مواصلتهم لخرق وقف إطلاق النار بالحديدة على الرغم من وجود الفريق الأممي واللجان المشتركة يؤكد نواياهم في استمرار العدوان وإطالة أمد الحرب والحصار على شعبنا.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا خلال 48 ساعة 289 خرقاً في الحديدة توزعت بين إطلاق 191 قذيفة مدفعية و28 صاروخاً و52 خرق إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه منازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا كما نفذ المنافقون محاولتي تسلل باتجاه مواقع قواتنا من اتجاه المزرعة شمال هناجر الحاشدي وفي غرب حيس في الوقت الذي واصل فيه طيران العدوان تحليقه فوق مدينة الحديدة و الدريهمي وحيس و التحيتا والجبلية.

وأشار إلى أن قواتنا رصدت جرافة للمنافقين تقوم ببناء تحصينات واستحداثات في شمال خط الخوخة بحيس كما رصدت تحركات آليات وعربات ومدرعات وسيارات للمنافقين بين الخمسين والغراسي والكسارة وفي محيط مدينة الشعب وجنوب غرب حيس وتحركات ليلية مكثفة ما بين الدوار الكبير والخمسين والمنظر.

وقال المتحدث الرسمي إن طيران العدوان شن 44 غارة “4 غارات إحداها من الاستطلاع المسلح على نهم بمحافظة صنعاء و24 غارة على صعدة و13 غارة أغلبها عنقودية على قاع الحقل بـ ذمار وغارتين على حرض بـ حجة وغارة على صرواح بـ مأرب”.

واضاف أن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً مكثفاً للمنافقين باتجاه رشاحة الشرقية بـ البقع كما نفذوا عملية هجومية معاكسة من رشاحة الغربية تم خلالها الالتفاف على العدو ومحاصرته في رشاحة الشرقية بعد قطع طرق إمداداته وعملية هجومية أخرى نفذها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية جنوب شرق جبل النار بالمزرق من مسارين تم خلالها تطهير واستعادة التباب التي كان المنافقين تقدموا فيها خلال اليومين الماضيين بعد معركة حاسمة وبعد قطع خطوط إمدادات العدو في جبل الحصنين ولاتزال كتيبة بكاملها محاصرة مع قائدها إلى جانب تنفيذ سلاح الجو المسير هجوم على معسكر للمنافقين في علب.

وأشار العميد سريع إلى أن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتي إغارة على مواقع المنافقين في هضبة جميل بـ قانية في البيضاء وعلى جبل الحصنين بالمزرق كما نفذوا 6 عمليات نوعية استهدفت مواقع وتحركات وخطوط إمداد العدو قبالة جيزان وفي تبة الصياد بالصافية وغرب الشبكة في الملاحيط وفي الأجاشر بالبقع وفي قرية الصفة بـ الصلو وفي مفرق الوازعية بـ تعز. وأكد أن المنافقين تكبدوا خسائر فادحة منها قنص 2 منافقين في جبل موبايل و9 قتلى من المنافقين قبالة الشبكة بالملاحيط وقنص 3 منافقين في الطلعة كما تم تدمير 3 آليات في البقع وقبالة جيزان والملاحيط وإحراق آليتين في شرق الدود وأسيف الشرقي بنهم.

المصدر: المسيرة نت