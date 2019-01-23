الرئيس الفنزويلي أمام مؤيديه وسط #كراكاس: سنبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيساً دستورياً لفنزويلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 23:58

الرئيس الفنزويلي أمام مؤيديه وسط #كراكاس: سنبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيساً دستورياً لفنزويلا

منذ 2 ساعة 23 January، 2019
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