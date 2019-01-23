مصلحة الارصاد: #الطقس مستقر في لبنان في الايام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 21:43

مصلحة الارصاد: #الطقس مستقر في لبنان في الايام المقبلة

منذ 23 mins 23 January، 2019
أخبار موقع المنار

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