الولايات المتحدة “تعترف” برئيس المعارضة الفنزويلية “كرئيس للبلاد” (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 21:42

الولايات المتحدة “تعترف” برئيس المعارضة الفنزويلية “كرئيس للبلاد” (وكالات)

منذ 1 ساعة 23 January، 2019
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