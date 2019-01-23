الرئيس الحريري وصل إلى كليمنصو – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 23 2019 - 21:43
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه في لقاء الأربعاء النيابي: هناك نفس وزخم جديدان لتشكيل الحكومة خلال اسبوع أو أقل
الرئيس بري: في حال استمر التأخير في تأليف الحكومة نكون قد بدأنا بارتكاب جريمة وطنية
الرئيس بري: تقرير وكالة "موديز" يتطلب منا الخروج من التجاذبات والانقسامات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان
الرئيس بري: في حال لم تتشكل الحكومة الجديدة سنطالب بعقد جلسة للحكومة من اجل تمويل الموازنة
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل: العدو الاسرائيلي ينتهك سيادة لبنان يوميا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: مستعدون لاستضافة قمة مع ايران وتركيا بشأن سوريا
بوتين: تحاورنا بشأن خطوات إضافية حول إدلب ولعدم الإستخفاف بالإرهابيين
بوتين: إذا طبّق الإنسحاب الأمريكي في سوريا فهو أمر إيجابي لاستقرار الأوضاع هناك
الخارجية الروسية تدعو تل ابيب إلى وقف "ضرباتها الجوية العشوائية" على أراضي سوريا
الخارجية الروسية: هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة ولا ينبغي السماح بتحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية
العميد يحيى سريع: عمليتا إغارة على مواقع التحالف السعودي في هضبة جميل بقانية في البيضاء وعلى جبل الحصنين بالمزرق
قصف مدفعي مكثف لقوى العدوان السعودي الأمريكي باتجاه مطار الحديدة مع تحليق متواصل للطائرات التجسسية
الحشد الشعبي العراقي يحبط تسللا لعناصر تنظيم "داعش" عند الحدود مع سوريا ويسقط 43 ما بين قتيل وجريح
البحرين: الشقيقات الثلاث المعتقلات من آل "علي" يضربن عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهن في سجون المنامة
الداخلية التونسية تفكك خلية ارهابية تابعة لتظيم "داعش" في عملية استباقية غربي تونس
موسكو: نرفض الادعاءات الأمريكية عن خرق روسيا لمعاهدة الصواريخ وواشنطن تفبرك التهم لتبرير رغبتها بالانسحاب من المعاهدة
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمنع انسحاب واشنطن من حلف الأطلسي "الناتو"
المستشار الإقتصادي للبيت الأبيض: الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل لإتفاق تجاري بحلول أول آذار
وزير الخارجية الفرنسي: الآلية الخاصة للتبادل التجاري بين الإتحاد الأوروبي وإيران ستنشأ خلال الأيام القليلة المقبلة
أ.ف.ب: رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن نفسه رئيسا للبلاد
الرئيس الحريري وصل إلى كليمنصو
منذ 2 ساعة
23 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
التكليف والخيارات الممكنة..
مصلحة الارصاد: #الطقس مستقر في لبنان في الايام المقبلة
ابرز نقاط تصريحي بوتين واردوغان بعد لقائهما:
الولايات المتحدة “تعترف” برئيس المعارضة الفنزويلية “كرئيس للبلاد” (وكالات)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}