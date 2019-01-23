وزير الخارجية الفرنسي يعلن ان الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران وتجنب الحظر الاميركي ستكون جاهزة خلال أيام (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 19:17

وزير الخارجية الفرنسي يعلن ان الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران وتجنب الحظر الاميركي ستكون جاهزة خلال أيام (رويترز)

منذ 15 mins 23 January، 2019
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