جنوب السودان دعا المجتمع الدولي الى تمويل عملية السلام

حضت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي، اليوم، على تمويل اتفاق سلام وقع في ايلول الماضي، وتأخر تطبيقه 4 أشهر وسط معارك في بعض المناطق.

وفي كلمة ألقاها أمام الديبلوماسيين الأجانب، أكد نائب وزير الخارجية دينغ داو دينغ أن “هذه الأموال ضرورية من اجل ضمان تجميع الجماعات المسلحة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق السلام.

وقال: “عندما لا يكون لدينا موارد، لن نستطيع المضي قدما، إن توافر هذه الموارد سيسمح لهذه العملية بالمضي قدما”.

من جهته، قال نائب وزير المال غوك موكواش، ل”وكالة الصحافة الفرنسية” إن “البرلمان وافق في عام 2018 على ميزانية بقيمة 20 مليون دولار لتطبيق اتفاق السلام”.

وأكد دينغ داو دينغ أن “الحكومة تمكنت حتى الآن من جمع 1,6 مليون دولار فقط.

المصدر: وكالات