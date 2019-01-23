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January 23 2019 - 19:17

قاتل رجل وزوجته في الدامور مثل جريمته

منذ 56 mins 23 January، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البلاغ التالي: “إلحاقا ببلاغنا السابق المتعلق بكشف لغز جريمة قتل كل من الياس أبو فيصل (مواليد عام 1936، لبناني) وزوجته مريم ياغي (مواليد عام 1957، لبنانية) التي حصلت في تاريخ 6/04/2017 في محلة الدامور، فقد جرى بعد ظهر اليوم 23/01/2019 تمثيل الجريمة في حضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، وضابط التحقيق من شعبة المعلومات، وعدد من ضباط القوة الخاصة في الشعبة وعناصرها ورئيس مكتب الشعبة في عاليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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