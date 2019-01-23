النائب خريس تفقد الأشغال على أوتوستراد برج رحال: نرفض التسويف والإهمال

دعا عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس وزارة الاشغال العامة والمعنيين بمعالجة آثار الكوارث الطبيعية، الى الإسراع في تنفيذ الاشغال ورفع الانقاض في المنطقة التي انهار فيها الجبل على الاوتوستراد في محلة برج رحال – ارزي في اتجاه صيدا، لان هذا الانهيار يشكل عائقا كبيرا امام القاصدين من الجنوب الى بيروت، ومصالح الناس كثيرة”.

وقال بعد تفقده المكان والاشغال فيه: “من غير المعقول ان تعمل الآليات يوما وتعطل وتتوقف عن العمل يومين، وان يدفع المواطن من وقته وماله ضريبة تأخير العمل، ناهيك بحوادث السير التي حصلت بعد الانشقاق. وخلال أقل من عشرة ايام حصل اكثر من اربعة حوادث سير ذهب ضحيتها عدد من الجرحى وبعضهم حالته خطرة، اضافة الى الخسائر المادية، مما أدى الى قطع الطريق مجددا وتحويله الى الطريق القديم البحري والذي يشهد طوال النهار زحمة سير خانقة”.

وأضاف خريس: “في هذا الملف وغيره، علينا أن نتعامل مع المواطن بصدقية وليس بتسويف وإهمال، لأن عين المواطن ترى ماذا يحصل في كل يوم، وخصوصا ان وزارة الاشغال وعدت الرئيس نبيه بري بإنهاء العمل في اسرع وقت”، مشيرا الى اهمية ترميم كل الاوتوستراد بشكل عام، “وقد أثرنا الموضوع مجددا مع الرئيس بري”.

واعتبر خريس أن “الشعب الذي شكل الحضن الحامي للمقاومة وللجيش اللبناني من حقه علينا ان نخدمه في كل الميادين العامة، لأن خدمة المواطن واجب وطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية