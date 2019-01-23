مباحثات بين بوتين وأردوغان في موسكو

انطلقت مباحثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في موسكو، ستتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، من أهمها التسوية السورية.

وأكد الرئيس بوتين في مستهل مباحثاته مع نظيره التركي أن اللقاءات والمشاورات المنتظمة وتبادل الآراء مع أردوغان “تؤتي ثمارها الإيجابية”.

من جانبه، قال الرئيس التركي إن “التضامن” مع موسكو “يسهم إسهاما ملحوظا في دعم أمن المنطقة”.

وقد وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو في وقت سابق من اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا.

ويضم الوفد التركي الرفيع أيضا وزيري الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ومسؤولين آخرين.

ويشمل جدول زيارة الرئيس التركي لموسكو مناقشة العلاقات الثنائية، وتطورات الوضع في سوريا، وملفات أخرى تتعلق بالسياسة الإقليمية والدولية.

المصدر: روسيا اليوم