السفارة الأمريكية في سويسرا تطلق تحذيرا أمنيا بخصوص تقارير تتحدث عن انفجار في محيط قنصليتها في جنيف (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 19:17

السفارة الأمريكية في سويسرا تطلق تحذيرا أمنيا بخصوص تقارير تتحدث عن انفجار في محيط قنصليتها في جنيف (وكالات)

منذ 2 ساعة 23 January، 2019
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