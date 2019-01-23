الامام الخامنئي: لا ينبغي أن تتوقف الحركة العلمية بأي شكل من الأشكال

أكد سماحة الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، ضرورة عدم توقف الحركة العلمية للبلاد بأي شكل من الأشكال.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الامام الخامنئي أشار اليوم الاربعاء، خلال استقباله جمعا من مسؤولي وباحثي معهد العلوم الاستعرافية ، الى تأثير العلوم الاستعرافية في المجالات العلمية والطبية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة السعي الشامل وعلى مدار الساعة للتقدم في هذه العلوم اكثر من أي وقت مضى.

وأضاف سماحته، ان سرعة الحركة العلمية للبلاد لايجب ان تتباطأ او تتوقف، بل يجب الحفاظ على هذه السرعة وتعزيزها لسنوات عديدة ولبلوغ الذروة العلمية.

وثمن الامام الخامئني الجهود والمنجزات العلمية لمسؤولي وعلماء لجنة توسعة العلوم الاستعرافية، قائلاً، ان التقدم العلمي للانسان وفتح نوافذ جديدة للمعرفة تستدعي الشكر لأنها تقرب الانسان أكثر الى المعرفة الالهية.

وأضاف، ان كل واحدة من نوافذ العلم هذه والتي تفتح من قبل الخالق امام البشر، تمهد الارضية لتطورات عجيبة وجديدة في حياة البشر، لذلك أي أمة تتخلف عن العلوم الجديدة وتقنياتها المرتبطة بها لن يكون مصيرها سوى التخلف والذل والاستعمار من قبل القوى العظمى.

وتابع سماحته ان سبب التأكيدات المتكررة على قضية العلم والتقدم العلمي هو هذه القضية، لذلك يجب ان يضحي العلماء والباحثون والمراكز العلمية والبحثية لمواصلة الحركة العلمية المفعمة للبلاد لاسيما في مجال العلوم الحديثة ، كما على مسؤولي البلاد خاصة الحكومة يجب ان يولوا هذه القضية اهتماماً جدياً.

ووصف الامام الخامنئي الحركة العلمية للبلاد خلال الاعوام العشرين الاخيرة بالجيدة، قائلا، ان سرعة الحركة العلمية للبلاد لايجب ان تتباطأ ، بل يجب الحفاظ على هذه السرعة وتعزيزها للسنوات العشرين الى الثلاثين القادمة حتى بلوغ الذروة.

واكد سماحته على عدم الاكتفاء بالمستوى الراهن للتقدم العلمي، قائلا، اذا تخلفنا قليلاً عن قافلة الحركة العلمية العالمية لن نلحق ثانيةً بهذه القافلة او نصل الى القمم العلمية، لذلك لاينبغي ان يحدث أي توقف في مجال الحركة العلمية.

وأشار الامام الخامنئي الى القضايا المرتبطة بميزانية المراكز الثقافية والعلمية للبلاد وتصريحات المسؤولين التنفيذيين حول المشاكل الاقتصادية، قائلا، انا على علم بالمشاكل وأرى ان البلد الذي يعقد العزم يمكنه القيام بأعمال عظيمة في معمعة المشاكل السياسية والاقتصادية.

واشار الى نماذج من التاريخ في بعض الدول التي أسست للبنى العلمية في ظل الاوضاع الصعبة للغاية، قائلاً، ان اوضاعنا الراهنة ليست بصعوبة أوضاع تلك الدول، لذلك يمكننا ان نؤسس اسس علمية متينة.

وأوصى سماحته بالاستفادة من جميع امكانيات الغرب للتقدم العلمي وعدم الاعتماد على خطط وتوصيات الغرب، قائلا، ان الدول الغربية تملك اليوم معظم انواع التقدم في مجالات العلوم الجديدة، كما انهم ارتكبوا اكثر الجرائم ضد الشعوب عبر التاريخ.

وأكد الامام الخامنئي على ضرورة تقديم استراتيجية وطنية لتقدم العلوم الاستعرافية، قائلا، لتمضوا في مسار معرفة هذه العلوم المرتبطة بالاستدلال والمنطق، بشكل يتحصل من خلاله مجال المزيد من معرفة الله.

المصدر: وكالة تسنيم