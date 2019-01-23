وفد أردني يزور دمشق للتأكد من سلامة أجوائها أمام الطيران (سبوتنيك)

كشف القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، أيمن علوش، أن وفدا أردنيا توجه إلى سوريا للتأكد من سلامة الأجواء السورية أمام الطيران الأردني، مؤكدا أن الوفد الأردني سوف يحصل على هذا الاطمئنان حول سلامة الأجواء من سوريا.

وقال علوش، في تصريح ل “سبوتنيك”، إن “وفدا أردنيا توجه إلى سوريا، وذلك حتى يحصل على التأكيد السوري حول سلامة الأجواء السورية (أمام الطيران المدني)”.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال علوش إن “عودة الأمور إلى الطبيعة هي الظاهرة الصحيحة، والآن الأجواء السورية أصبحت آمنة في قسمها الأكبر والطيران الأردني عندما شعر أن الأجواء آمنة يريد أن يعود للعمل، لذلك هي للاطمئنان، وبالتأكيد سوف يحصل على هذا الاطمئنان من الجانب السوري، وسيعود بقرار بهذا الخصوص والزيارة هي إيجابية مثلها مثل خطوات أخرى تتخذ بين الجانبين لمصلحة البلدين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك