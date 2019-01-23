الرئيس بري: الحكومة في غضون أسبوع والاستمرار في التأخر جريمة وطنية

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امام النواب في لقاء الاربعاء النيابي اليوم، القول ان “هناك نفسا وزخما جديدين لتشكيل الحكومة في غضون اسبوع او اقل”، كما سمع من الرئيس الحريري.

وقال: “الأجواء جيدة وإيجابية، واذا ما استمررنا بالتأخر في تأليف الحكومة نكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية”.

وركز بري خلال اللقاء على الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأشار الى أن “ما ورد في تقرير موديز عن تصنيف لبنان يتطلب من الجميع ان نخرج من التجاذبات والإنقسامات وننصرف الى مواجهة كل التحديات، وبوجود الحكومة يمكن إتخاذ الإجراءات المناسبة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة”.

وكرر انه اذا لم تتشكل الحكومة الجديدة فإنه سيطالب بعقد جلسة للحكومة من اجل تحويل الموزانة للمجلس النيابي، مشيرا الى انه سيدعو ايضا الى جلسات تشريعية متتالية.

وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي الوزيرين علي حسن خليل وعناية عزالدين، والنواب: اسطفان الدويهي، ايوب حميد، علي بزي، قاسم هاشم، هاني قبيسي، انور الخليل، ابراهيم عازار، هادي ابوالحسن، محمد خواجة، فريد البستاني، علي درويش، امين شري، فيصل الصايغ، ميشال موسى، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، علي فياض، فادي علامة، علي المقداد، ياسين جابر، عاصم عراجي، علي خريس ومحمد نصرالله.

واستقبل بعد الظهر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي وبحث معه في الأوضاع العامة والوضع الحكومي.

من جهة ثانية، تلقى بري برقيتين من رئيس مجلس النواب الروماني ليفيو دراغنا ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد معاذ بوشارب.

المصدر: الوكالة الوطنية