الصليب الأحمر في صنعاء: اطلعنا على حالة الأسير السعودي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بصنعاء انتهاء الاستعدادات اللوجستية والفنية لإنجاز عملية تبادل الأسرى بموجب الاتفاق الموقع في مشاورات السويد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته مسؤولة الإعلام والاتصال بالصليب الأحمر ميريلا حديب في صنعاء أوضحت بأن الصليب الأحمر خصص 80 موظفا بينهم 15 مندوبا لإنجاز عملية تبادل الأسرى، بما في ذلك تجهيز طائرتين في مطاري صنعاء وسيئون وتحضير أماكن لاستقبال وتجميع الأسرى.

واشارت إلى أن عملية تبادل الأسرى مرهونة الآن بإنجاز اتفاق نهائي حول قوائم الأسرى، وأملت أن تحقق المفاوضات الجارية في عمان تقدما خلال الأيام المقبلة.

وفي ردها على سؤال للمسيرة بشأن الجندي السعودي الاسير موسى عواجي أوضحت بأن ممثلي الصليب اطلعوا على الوضع الصحي الحرج لعواجي، وأن الصليب الأحمر حاضر لتسهيل أي اتفاق بشأنه، كما هو الحال بالنسبة إلى صفقة تبادل الأسرى برمتها.

المصدر: المسيرة نت