الجيش اللبناني: توقيف أحد كبار تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان

صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“في إطار ملاحقة تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة المتابعة، تمكنت مديرية المخابرات بعد عملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان، من توقيف المدعو م.ب أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة والشريك الأساسي للمطلوب علي منذر زعيتر الملقب ب”أبو سلة”، في عمليات ترويج المخدرات، وبرفقته المدعوة ل.ح، وذلك بعد رصدهما من المديرية المذكورة وهما يقومان بأعمال الترويج في منطقة ضبية، وقد ضبطت بحوزتهما كمية مختلفة من المواد المخدِّرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية متنوعة.

وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية