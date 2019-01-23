#الخارجية_ الروسية: #واشنطن لم تتخذ أي خطوات لسحب قواتها من #سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 13:37
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#الخارجية_ الروسية: #واشنطن لم تتخذ أي خطوات لسحب قواتها من #سوريا
منذ 11 mins
23 January، 2019
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