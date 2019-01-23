النائب مراد: وزيرنا سيكون في التشاوري حصرا وليس في أي مكان آخر

اوضح عضو “اللقاء التشاوري” النائب عبد الرحيم مراد في حديث إذاعي ردا على سؤال عن إحتمال ولادة الحكومة في الأيام العشرة المقبلة “أن هناك هبة ساخنة وأخرى باردة،مرة قالوا لنا في عيد الميلاد ومرة ثانية في عيد رأس السنة ومرة ثالثة بعد القمة العربية إلا أنه لا تباشير جدية لولادة الحكومة”.

أضاف:”أن اللقاءات الأخيرة التي تتم بين بعضهم البعض يتداولون فيها في توزيع الحقائب”، لافتا إلى “أن الوزير جبران باسيل لا يزال متمسكا بطرح ال 11 وزيرا”.

واستغرب مراد “ما يقال عن موافقة التشاوري على جواد عدرا من جديد أو جواد عدرا بنسخة ثانية”، مؤكدا “أنها قصة لا تمت إلى الحقيقة بصلة من قريب أو بعيد”.

وأوضح “أن اللقاء مصر على تسمية أحد النواب الستة أو من رشحهم، وهم: حسن مراد وعثمان مجذوب، وطه ناجي، ولن نقبل أحد من خارج التسعة، على أن يكون الوزير من حصة “التشاوري” حصرا وليس في أي مكان آخر.

المصدر: الوكالة الوطنية