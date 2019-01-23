#الداخلية_التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم #داعش بعملية استباقية في ولاية القصرين وتوقيف 7 من عناصرها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 13:37

#الداخلية_التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم #داعش بعملية استباقية في ولاية القصرين وتوقيف 7 من عناصرها (سبوتنيك)

منذ 23 mins 23 January، 2019
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