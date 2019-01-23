ايران: اميركا تنتهك المعاهدات الدولية وعلى العالم معاقبتها

رأى رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية بين ايران واوروبا وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني النائب كاظم جلالي أن “العالم ينبغي له معاقبة اميركا بسبب انتهاكها المعاهدات الدولية وانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي مع ايران”. وانتقد كاظم جلالي، خلال لقائه السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر، عدم اتخاذ الأوروبيين أية خطوات للحفاظ على الاتفاق النووي.

وأكد جلالي على ضرورة اتخاذ البلدان الأوروبية، لاسيما الموقعة على الاتفاق النووي، خطوات عملية وإثبات رغبتها الحقيقية في صون الاتفاق. وأعرب عن أمله أن تتخذ البلدان الاوروبية خطوات جادة للحفاظ على الاتفاق النووي لاسيما بشأن فتح قناة التبادل المالي مع ايران (SPV) وانهاء تقصيرها في هذه المعاهدة واحقاق جانب من الحقوق المضيعة لطهران.

وفي سياق آخر، اشار كاظم جلالي الى ماضي التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسويسرا، مؤكدا على توطيد العلاقات بينهما. ونوه الى توفر فرص كثيرة لتعزيز التعاون بين ايران واوروبا لاسيما سويسرا، معتبرا هذه اللقاءات والحوارات الدبلوماسية بمثابة آليات لتنمية العلاقات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف. واشار الى الاتفاق النووي، موضحا: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 12 تقريرا أكدت جميعها على التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية ببنود الاتفاق وبذلك دللت على مصداقيتها. وقال ان الرأي العام في ايران يريد الاجابة على سؤال حول سبب تقصير الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي فيما التزمت الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي.

المصدر: وكالة أنباء فارس