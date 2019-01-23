ارسلان: سأضع أمام قاضي التحقيق كل التفاصيل وعلينا كشف الحقائق من دون تزوير

قال النائب طلال ارسلان قبل دخوله الى قصر العدل في بعبدا “لقد أتينا اليوم احتراما للقضاء ونزاهة القضاء وعدالة القضاء وضميرنا مرتاح”.

أضاف “الموبقات التي حدثت بتكوين هذا الملف سنوضحها اليوم احتراما منا لمجلس القضاء الاعلى، للقضاة النزيهين في هذا البلد ولن نقبل بالتزوير ولن نقبل ولن نسلم بالفساد الذي لف هذا الموضوع. وعندي معطيات احضرتها معي وسأضع قاضي التحقيق الاول الرئيس نقولا منصور بكل التفاصيل وكل الذي حصل بالدقائق والساعات وبالشهود. وانا حاضر لكل شيء، وليبرز الطرف الآخر شهوده وليأخذ القضاء مجراه. نحن ليس لدينا اي مشكلة في اي امر على الاطلاق ودم علاء ابو فرج رحمه الله في رقبتنا جميعا وكلنا مسؤولون وعلينا ان نكشف الحقائق كما حصلت من دون تزوير ومن دون تلفيق ومن دون اتهام سياسي لأن الذي حصل لغاية الآن هو اتهام سياسي مرفوض شكلا ومضمونا”.

وردا على سؤال عن تهريبه لمسؤول أمنه امين السوقي، قال “سنتكلم مع القاضي بكل هذه الامور الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام