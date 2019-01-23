وفاة سبعة أطفال جراء حريق في بناء بمنطقة العمارة في دمشق

توفي سبعة أطفال أشقاء جراء حريق اندلع ليل الثلاثاء في منزلهم بمنطقة العمارة في العاصمة السورية دمشق. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وثلاثة عشر من آل عرنوس وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى المجتهد بدمشق. وأوضح المصدر أنه فور ورود معلومات عن الحريق توجه فوج إطفاء دمشق إلى الموقع وقام بإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من البناء ولم تعرف أسبابه بالضبط.

ورجح مصدر في الدفاع المدني أن يكون الحريق ناجم عن مدفأة كهربائية وأدّى إلى احتراق المنزل بشكل كامل. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس موقع الحريق واطلع على تفاصيل الحادث الأليم وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق، داعياً الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات الحادث لمنع تكرار حوادث مؤسفة مشابهة، موجهاً بترميم المنزل بشكل فوري.

المصدر: وكالة سانا - سوريا