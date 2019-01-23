الرئيس الأفغاني يتوجه إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي

توجه الرئيس الأفغاني محمد اشرف غني صباح الأربعاء إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، وذلك برفقة وفد حكومي رفيع المستوى، حسبما أعلنت الرئاسة الأفغانية. وأشار بيان نشر على صفحة الرئاسة على موقع الفيسبوك إلى أن “الرئيس غني، خلال زيارته سيتحدث في ندوة تتمحور حول مستقبل الاقتصاد الأفغاني ودورها البارز كنقطة اتصال إقليمية”.

وكان رئيس الوزراء بالحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله قد سبق الرئيس غني، إلى سويسرا للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة دافوس سنوياً ويشارك فيه قادة وزعماء وخبراء من حول العالم لمشاركة أفكارهم وبحث الملفات الاقتصادية والتحديات والمشاكل الراهنة. ورد عبدالله على سؤال لوكالة “سبوتنيك” حول القواعد الدائمة للولايات المتحدة في افغانستان في ظل إمكانية التوصل للسلام مع طالبان، قائلاً إن بلاده “لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بلاده، أو الإبقاء على الوجود الأمريكي بعد التوصل إلى السلام”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية