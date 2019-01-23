وفاة سبعة أطفال أشقاء بحريق منزلهم في دمشق

أعلن مصدر في شرطة دمشق عن مصرع 7 أطفال أشقاء نتيجة حريق اندلع في منزلهم الكائن في منطقة العمارة في العاصمة السورية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة “سانا” أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وثلاث عشرة وهم من آل عرنوس وقد تم نقل جثامينهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وأوضح المصدر أنه فور ورود معلومات عن الحريق توجه فوج إطفاء دمشق إلى الموقع وقام بإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من البناء ولم تعرف أسبابه.

وذكر مصدر في الدفاع المدني أن الحريق قد يكون ناجما عن مدفأة كهربائية وأدى إلى احتراق المنزل بشكل كامل.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس موقع الحريق واطلع على تفاصيل الحادث وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق ودعا الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات الحادث ومنع تكرار حوادث مؤسفة موجها بترميم المنزل بشكل فوري.

ووفقا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلع الحريق بمنزل مؤلف من طابقين في مدينة دمشق القديمة، بسبب خلل كهربائي.

المصدر: سانا