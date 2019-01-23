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January 23 2019 - 10:19

استنفار أمني في إيرلندا الشمالية تفاديا لتكرار تفجيرات إرهابية

منذ 33 mins 23 January، 2019
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أخبار دولية - ايرلندا

أخلت شرطة إيرلندا الشمالية سبيل 4 أشخاص من أصل 5 اعتقلتهم سابقا للاشتباه بصلتهم بتفجير سيارة مفخخة في مدينة لندنديري السبت الماضي، وذلك وسط استنفار أمني تشهده المدينة عقب الهجوم.

جاء هذا الإعلان عبر حساب شرطة لندنديري في “تيوتر”، حيث أضافت الشرطة أن المشتبه به الخامس البالغ 50 عاما من العمر لا يزال قيد الاعتقال، والتحقيق معه مستمر.

ونشرت الشرطة في “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير السبت الذي وصفته السلطات بالـ”إرهابي”.

وتشهد لندنديري حالة من الاستنفار الأمني على خلفية التفجير، حيث نفذت، الشرطة خلال الساعات الـ24 الماضية، عددا من العمليات الأمنية.

ويوم الاثنين، أجلت الشرطة سكان حي “نورتلاند روود” بسبب وجود سيارة مشبوهة مركونة في أحد شوارع الحي، بحسب ما أفادته صحيفة “ذي إندبندنت البريطانية” اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه نفذ أفراد من الشرطة تفجيرا عن بعد لشاحنة صغيرة استولى عليها 3 ملثمين وتركوها في المدينة.

وأعلنت لاحقا أن الشاحنة المسروقة تتبع لشركة متخصصة في توصيل البيتزا.

وقبل ذلك، فتشت الشرطة سيارة أخرى سرقها 4 أشخاص مجهولين.

وكانت شرطة لندنديري وجهت أصابع الاتهام بالوقوف خلف تفجير السبت إلى “الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد”، وهي منظمة مسلحة تسعى إلى انفصال إيرلندا الشمالية التام عن بريطانيا وإعادة توحيدها مع الجمهورية الإيرلندية.

المصدر: وكالات

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