الرئيس الفنزويلي يعلن ان بلاده ستعيد النظر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 02:13

الرئيس الفنزويلي يعلن ان بلاده ستعيد النظر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل كامل

منذ 22 mins 23 January، 2019
أخبار موقع المنار

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