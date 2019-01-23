بوتين و اردوغان يبحثان في موسكو “التسوية السورية”

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث خلال محادثته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التسوية السورية .

وقال بيان الكرملين ان الرئيسين سيبحثان قضايا التسوية السورية فضلاً عن الجوانب الرئيسية للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية”.

هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الأربعاء 16 كانون الثاني/يناير بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما المرتقب، يوم 23 كانون الثاني/يناير، الوضع بسوريا في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

المصدر: سبوتنيك