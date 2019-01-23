إنقاذ نحو 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال ثلاثة أيام

لقي مهاجران حتفهما فيما تم إنقاذ نحو 500 آخرين خلال الايام الثلاثة الماضية قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا حسب ما أعلنت البحرية الليبية الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم البحرية العقيد أيوب قاسم لوكالة فرانس برس إنقاذ 473 مهاجرا من افريقيا وسوريا وبنغلادش خلال ال 72 ساعة الماضية في اربع عمليات منفصلة.

وأكد أن عناصر البحرية عثروا الأحد في قارب على جثتي مهاجرين توفيا بسبب انخفاض درجة الحرارة. فيما تم انقاذ أكثر من 140 آخرين بعد أن قضوا 24 ساعة في البحر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية