الناطق باسم حركة #حماس فوزي برهوم: المقاومة تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء أبناء شعبها ومصالحه ونُحمّل العدو المسؤولية عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 00:29

الناطق باسم حركة #حماس فوزي برهوم: المقاومة تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء أبناء شعبها ومصالحه ونُحمّل العدو المسؤولية عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
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