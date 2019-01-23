إنقاذ نحو 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال ثلاثة أيام اثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2019 - 00:29

إنقاذ نحو 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال ثلاثة أيام اثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة