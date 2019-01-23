وصول البشير إلى قطر في أول زيارة للخارج منذ انطلاق الاحتجاجات في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2019 - 00:30

وصول البشير إلى قطر في أول زيارة للخارج منذ انطلاق الاحتجاجات في السودان

منذ 2 ساعة 22 January، 2019
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