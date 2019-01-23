البرلمان الأوروبي يبدأ التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

قال أعضاء في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل إجراءاته للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي جرى التفاوض بشأنه بين الاتحاد ولندن على الرغم من أن بريطانيا مازالت تواجه صعوبة في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق. وبينما ينظر البرلمان البريطاني في سبل المضي قدما في هذا الملف، طالب حزب العمال المعارض اليوم الثلاثاء بإجراء استفتاء ثان بشأن الخروج.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا أنه ينتظر مقترحاتها وبأن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه، ورفضه مجلس العموم، لا يزال هو الأفضل المتاح أمام بريطانيا.

وعن الموافقة البرلمانية المطلوبة لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ، قالت دانوتا هوبنر عضو البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء “نأمل بدء إجرائنا في نهاية يناير”. وعبرت عن اعتقادها بأن تتم إحالة الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل، حتى يتمكن الأعضاء من الانتهاء من التصديق عليه قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس آذار.

وقال جي فرهوفستاد أمام جلسة البرلمان الأوروبي ذاتها اليوم الثلاثاء إن البدء في عملية التصديق سيبعث بإشارة مهمة. ودعا أعضاء آخرون إلى مزيد من التفكير الاستراتيجي من جانب الاتحاد الأوروبي وإبداء المرونة اللازمة للحفاظ على علاقات وثيقة مع بريطانيا.

وفي المقابل رأى أعضاء آخرون ضرورة عدم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد بسبب الاقتتال السياسي الداخلي في بريطانيا، على أن يتم ذلك خلال شهرين ويمضي الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قدما بحرية فيما يتعلق بجدول أعماله الخاص.

المصدر: وكالات