طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الحربي استهدف موقع عسقلان التابع للمقاومة بـ4 صواريخ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وكان الموقع قد اخلي في اعقاب التوتر على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وسبق القصف تنفيذ طائرات الاحتلال لغارات وهمية حيث دوت انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ غارات جوية على شمال قطاع غزة بداعي الرد على قنص جندي وسط القطاع بعد وقت قصير من قتل مقاوم من القسام واصابة اثنين في قصف مدفعي شرق البريج.

المصدر: فلسطين اليوم