طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على موقع “عسقلان” التابع لكتائب القسام شمال قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2019 - 22:42

طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على موقع “عسقلان” التابع لكتائب القسام شمال قطاع #غزة

منذ 25 mins 22 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة