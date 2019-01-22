اليمن .. سلاح الجو المسير ينفذ هجوما على معسكر للمرتزقة بعسير

نفذ سلاح الجو المسير للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء هجوماً على معسكر لمرتزقة الجيش السعودي في علب بعسير. وأكد مصدر في سلاح الجو أن سلاح الجو المسير أصاب بتسديد الله الهدف في علب بدقة مخلفاً قتلى وجرحى بصفوف العدو.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت يوم أمس صاروخاً باليستياً من طراز “بدر 1بي” على معسكر للتدريب والتحشيد في علب وأصاب الصاروخ هدفه بدقة وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة داخل المعسكر. يٌذكر أن سلاح الجو المسير نفذ الجمعة الماضية هجوما بطائرة “قاصف k2” التفجيرية على تجمعات للجنود السعوديين في عسير، وأكد مصدر في سلاح الجو حينها أن الهجوم الجوي حقق إصابات مباشرة في صفوف الجنود السعوديين.

المصدر: المسيرة نت