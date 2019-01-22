كنعان بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: لن نستسلم للشلل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 22:41

كنعان بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: لن نستسلم للشلل الحكومي

منذ 44 mins 22 January، 2019
ابراهيم كنعان_تكتل التغيير والاصلاح
لبنان

رأى أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل ان “رئيس الجمهورية ورئيس التكتل يقومان بمجهود كبير لتذليل العقبات في تشكيل الحكومة، وشهدنا بالأمس اجتماع الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلف، كما اجتماع الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي، وهناك كلام عن تبادل لوجهات النظر والمشاريع والافكار لانجاز هذه العملية”.

اضاف: ” نحن قمنا ونقوم بواجباتنا وذاهبون بكل ايجابية لانهاء هذا الوضع، خصوصا ان لبنان لا يمكن ان يستمر بلا حكومة، والكل سمع باعادة التصنيف والكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، لذلك، نحن مع الحسم خلال أيام، ولن نسلم بالشلل الحكومي اذا لم يتم التجاوب مع المساعي فهذا الموضوع لا يمكن أن ينتظر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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