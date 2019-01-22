جيش العدو الإسرائيلي يعلن عن إغلاق المداخل على طول الحدود مع قطاع غزة (اعلام اسرائيلي) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 22:42

جيش العدو الإسرائيلي يعلن عن إغلاق المداخل على طول الحدود مع قطاع غزة (اعلام اسرائيلي)

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
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