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January 22 2019 - 22:42

روسيا تحذر من “النتائج العكسية” لمؤتمر بولندا حول ايران

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

انتقدت روسيا الثلاثاء مؤتمرا أميركيا بولنديا حول الأمن في الشرق الأوسط محذرة من”نتائجه العكسية” بسبب تركيزه بشكل كبير على مجابهة إيران.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المؤتمر الذي يعقد في وارسو يومي 13 و14 شباط/فبراير.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن المؤتمر سيعجز عن تحقيق الأمن في الشرق الأوسط بسبب “تعلقه بدولة واحدة” وعجزه عن مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتساءل نيبينزيا خلال نقاش عن الوضع في الشرق الأوسط في المجلس “لماذا لا يدعو المؤتمر إيران وهي أحدى أهم وأكبر دول المنطقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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