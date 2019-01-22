جيش الاحتلال في بيان : مجموعة من الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى السياج الفاصل جنوب قطاع غزة وتخريب الأجهزة الإلكترونية الموصولة بالسياج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 20:49

جيش الاحتلال في بيان : مجموعة من الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى السياج الفاصل جنوب قطاع غزة وتخريب الأجهزة الإلكترونية الموصولة بالسياج

منذ 15 mins 22 January، 2019
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