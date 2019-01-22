القوات اليمنية تخترق تجمعات وآليات العدوان جنوب حيران بعمليات استخباراتية

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الثلاثاء عن تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من اختراق تجمعات العدو وآلياته جنوب حيران بمحافظة حجة بعمليات استخباراتية ناجحة.

وأكد العميد سريع مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات وتدمير 7 آليات بعد اختراق خطوطهم بعمليات استخباراتية دقيقة، موضحاً أن العمليات الناجحة بقدر ما حققت أهدافها بنجاح كبير فقد أحدثت رعبا وإرباكا في صفوف مقاتلي العدو.

وأضاف المتحدث الرسمي أن” العملية رسالة قوية مفادها أن تجمعات وتحركات العدو لم تعد بعد اليوم بعيدة عن أنظار مقاتلينا حيث يتم رصد كافة تحركاتهم وخططهم”.

المصدر: موقع المسيرة اليمني