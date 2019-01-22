الحديدة: العدوان والمرتزقة يقصفون غرب مدينة الشباب في شارع الـ90

ما الذي يقف وراء تكرار الاضرار الكبيرة في لبنان خلال المنخفضات الجوية والعواصف؟

تطرف الاحوال الجوية

تقصير الوزارات والمجالس المعنية

تقصير من بعض البلديات

تجاوز المواطن للنظام العام عرض النتائج