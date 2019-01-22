الأردن يعين قائما بالأعمال في سفارته لدى سوريا

اعلنت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن المملكة قررت “تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق”.

وأضاف أن “هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة”.

وأوضح القضاة لفرانس برس أن “السفارة الأردنية في دمشق كانت تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية